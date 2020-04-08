В Кировоградской области 6 апреля скончалась 77-летняя жительница Новомиргорода, инфицированная коронавирусом. Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью и умерла в больнице через 7 минут после госпитализации.

Об этом сообщается на сайте Кировоградской ОГА.

Умершей успели сделать экспресс-тест на COVID-19. Он оказался положительным. Результаты подтвердила ПЦР-диагностика 7 апреля.

Глава Новомиргородского района Алла Шевченко на своей странице в Facebook добавила к этой информации, что врачи пытались провести реанимационные мероприятия, но спасти пожилую пациентку не удалось.

Также Шевченко рассказала, что проведена дезинфекция в стационарном отделении районной больницы, куда доставили женщину, и ее дома. Полиция устанавливает полный круг лиц, с которыми она контактировала. Разрабатывается организация похорон женщины с соблюдением требований Министерства здравоохранения.

Кроме того, обеспечена самоизоляция медиков, контактировавших с зараженной.

На Кировоградщине это вторая смерть от коронавируса. 4 апреля от осложнений, вызванных вирусом, скончалась 84-летняя жительница Кропивницкого.

Как писала "Страна", по последним данным МОЗ на утро 8 апреля, инфицированных в Украине 1668 человек (+206 новых случаев за сутки). Из них 52 умерли (+7 за сутки).

Также мы сообщали, что под Житомиром на праздновании коронавирус подхватили восемь человек.