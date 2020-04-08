Военнослужащей, которая стала первой в украинской армии погибшей от коронавируса, вовремя не сделали тест на выявление болезни. Кроме того, военной из Ивано-Франковской области лекарства оплачивала семья и коллеги. Заразиться женщина могла от односельчан, которые вернулись с заработков.

Об этом сообщают журналисты издания "Обозреватель".

43-летняя Ирина Гончарова работала в воинской части в смт Делятин в Ивано-Франковской области,она обслуживала котельную военного городка.

По словам Олега Леонидовича, начальника котельной, еще 21 марта Ирина почувствовала себя плохо.

"Она сообщила, как положено, о своем самочувствии, а 23 уже ушла на больничный, была под наблюдением семейного врача. И только 26 марта ее отправили в Надвирнянскую центральную больницу, там она оказалась в реанимации", – рассказал руководитель.

По его словам, все лекарства Ирина и ее муж, тоже военный, Валерий Гончаров оплачивали сами.

"Когда мы узнали об этом, тоже подключились с помощью. Однако лекарства приходилось искать по всей области, их просто не было", – рассказал Олег Леонидович.

Несмотря на то, что Ирина поступила в больницу еще 26 марта, тест на коронавирус ей провели незадолго до смерти.

"Рано утром 6 апреля она умерла, а только в 10 утра пришли результаты, которые подтвердили коронавирус", – возмущенно поведал руководитель.

Сейчас вся семья находится под наблюдением врачей. Им каждый день измеряют температуру и следят, не появились ли еще симптомы. Пока у них все нормально.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской областной администрации Владимир Чемный считает, что, возможно, результаты теста опоздали из-за занятости лаборатории.

"У нас на сегодня очередь на анализ в лаборатории 280 человек. А в день лаборатория может провести только 30-40 тестов. Возможно, материал у нее взяли вовремя, но сами результаты пришли поздно", – объяснил Чемный.

Чиновник заверил, что в любом случае Ирину должны были лечить, как лечат людей с подозрением на коронавирус.

Относительно оплаты лекарств пациенткой Чемный затруднился ответить.

"По нашим данным все реанимации больниц, где лечат от коронавируса, обеспечены лекарствами, которые входят в пакет лечения", – сказал замдиректора Департамент здравоохранения области.

Ранее "Страна" писала, что в украинской армии сообщили, сколько больных зарегистрировали и сколько военных на изоляции.

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