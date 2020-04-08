В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, как правильно пользоваться защитными масками.

"Чтобы маска защищала, а не вредила, надо правильно ею пользоваться. Меняйте ее каждые 2-4 часа, не прикасайтесь к ее внешней стороне, утилизируйте и ни в коем случае не используйте повторно!", - говорится в сообщении в телеграм-канале МОЗ Украины.

Также рекомендуется снимать маску с лица за резинки, чтобы не касаться внешней стороны.

Напомним, с 6 апреля украинцев обязали носить защитные маски во всех общественных местах. Отсутствие защитной маски может наказываться крупным штрафом.

Ранее "Страна" публиковала полный список новых запретов Кабмина, которые вводятся с 6 апреля из-за распространения коронавируса.

Также мы сообщали, что мэр города под Киевом предложил за нарушение карантина отправлять копать могилы.