По состоянию на утро 8 апреля в так называемой "Донецкой Народной Республике" подтверждены шесть случаев коронавирусной инфекции. С подозрением на COVID-19 на неподконтрольной территории госпитализированы 13 человек.

Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса" со ссылкой на "минздрав" "ДНР".

Ведомство также утверждает, что летальных случаев в "республике" нет.

Между тем в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что "ДНР" умалчивает о первой смерти от коронавируса, которая произошла в больнице Амвросиевки.

Всего в "ДНР" под наблюдением в стационарных отделениях больниц находятся 182 человека. 14424 жителей региона сидят дома на самоизоляции.

Как сообщала "Страна", первый случай заражения новым вирусом был зарегистрирован в "ДНР" 31 марта: заболела побывавшая в Москве женщина. Вторым заболевшим стал ее ребенок.



