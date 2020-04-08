Минюст Украины поддерживает законопроект об амнистии авторства нардепа Игоря Фриса, который предусматривает освобождение около 900 неопасных для общества осужденных. Об этом на своей странице в соцсети заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Отдельные страны действительно пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии. По разным мотивам. Кто-то не смог их удержать в местах лишения свободы, кто-то считал, что это уменьшит количество заражений вирусом. Позиция Минюста - мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества", - написал министр.

Глава Минюста Украины аргументировал такую позицию тем, что сейчас страна находится на карантине и люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений и "крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире/доме за счет каких-то сбережений".

"Вероятнее всего, что этот шаг не только не уменьшит количество больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию. Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации - это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашей головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую", - подчеркнул Малюська.

Он добавил, что Минюст считает продуманной мерой законопроект Игоря Фриса об амнистии, который поможет выйти на волю из-за коронавируса около 900 осужденным.

По его словам также Минюст инициирует изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые отправляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний: "Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке".

"Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества", - подчеркнул Малюська.

Напомним, Украина оказалась в лидерах рейтинга европейских стран с самым большим числом заключенных.

Также мы сообщали, что Франция выпустила на волю 6 266 заключенных из-за коронавируса.