Глава Минюста Малюська поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии
Минюст Украины поддерживает законопроект об амнистии авторства нардепа Игоря Фриса, который предусматривает освобождение около 900 неопасных для общества осужденных. Об этом на своей странице в соцсети заявил министр юстиции Денис Малюська.
"Отдельные страны действительно пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии. По разным мотивам. Кто-то не смог их удержать в местах лишения свободы, кто-то считал, что это уменьшит количество заражений вирусом. Позиция Минюста - мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества", - написал министр.
Глава Минюста Украины аргументировал такую позицию тем, что сейчас страна находится на карантине и люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений и "крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире/доме за счет каких-то сбережений".
"Вероятнее всего, что этот шаг не только не уменьшит количество больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию. Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации - это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашей головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую", - подчеркнул Малюська.
Он добавил, что Минюст считает продуманной мерой законопроект Игоря Фриса об амнистии, который поможет выйти на волю из-за коронавируса около 900 осужденным.
По его словам также Минюст инициирует изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые отправляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний: "Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке".
"Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества", - подчеркнул Малюська.
Напомним, Украина оказалась в лидерах рейтинга европейских стран с самым большим числом заключенных.
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