На Левом берегу Киева на улице Бориспольской в районе промышленных складов случился сильный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 14:50 в Дарницком районе столицы на улице Бориспольская, 9 произошло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв. По состоянию на 15:35 площадь пожара составляет 2000 м кв.", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, около 17:19 спасатели ликвидировали пожар. К тушению были привлечены 5 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.

Ранее спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что тушение пожара проходит с осложнениями, поскольку ни один пожарный гидрант, находящийся на территории объекта, не работает и тушение приходилось выполнять с помощью подвоза воды.

Она также сообщила, что причиной возгорания стал разожженный на улице мангал, огонь с которого из-за ветра перебросился сначала на сложенное на территории дерево и сухие листья, а затем на склад.

Отметим, что дым от пожара был виден на многих улицах столицы. Очевидцы таке слышали два взрыва. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео: Facebook/Киев оперативный

Видео: Facebook/dtp.kiev.ua

Напомним, пожар в центре Киева оставил без связи жителей пяти районов.

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