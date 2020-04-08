Большинство украинцев, которых опросили во время карантина, не доверяют незнакомым людям. Только треть опрошенных считают, что незнакомцам можно доверять.

Об этом говорят исследования социологической группы "Рейтинг".

Согласно опросу, который проводился после начала карантина в Украине - с 27 марта по 4 апреля - 54% опрошенных украинцев считают, что с людьми надо быть очень осторожными.

Однако 30% считают, что большинству людей можно доверять. Еще 16% респондентов - затруднились ответить.

Опрос проводился в интернете методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI), он осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В первой волне опросили 1660 респондентов, во второй волне - 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95: не более 4%.

Скришот: ratinggroup.ua

Ранее "Страна" писала, что только 19% украинцев полностью счастливы, не очень счастливы 16% и абсолютно несчастны 2%.

Также мы рассказывали, что, согласно опросу, почти 60% украинцев считают, что через три месяца ситуация в стране ухудшится.