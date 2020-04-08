Несмотря на то, что Испания 7 и 8 апреля заняла первое место в мире по выявлению новых случаев коронавируса, правительство страны надеется, что после 26 апреля карантинные меры будут постепенно сниматься.

Об этом заявила министр финансов страны Мария Хесус Монтеро на El Pais.

Монтеро заверила, что с 26 апреля, когда завершится срок объявленного в стране чрезвычайного положения, будут приняты другие прогрессивные меры, чтобы граждане могли постепенно восстановить "свою нормальную жизнь".

"26 апреля начнется деэскалация, то есть способ, с помощью которого граждане смогут постепенно восстанавливать нормальную жизнь на улицах, площадях, чтобы не было пиков и возврата к инфекции", - сказала министр.

Она сообщила, что правительство сейчас разрабатывает различные сценарии выхода из карантинных ограничений, но отказалась оглашать подробности, так как решение еще не принято.

Между тем, Испания занимает одно из лидирующих мест по выявлению новых случаев коронавируса. Вчера, 7 апреля, заболевание обнаружили у 5 267 человек, по этому показателю страна была на третьем месте. А сегодня, 8 апреля, Испания лидирует с 4 478 новыми случаями Covid-19.

За минувшие сутки, 7 апреля, от коронавирусной инфекции скончались 757 человек. Это больше показателя на вторник (за 6 апреля), когда число жертв достигло 743 человек.

По состоянию на 8 апреля в Испании от Covid-19 умерли 14 555 человек. Общее число подтвержденных случаев болезни составляет 146 690. Более 48 тысяч пациентов выздоровели.

Скриншот: worldometers.info

Напомним, что 6 апреля в Испании зафиксировали сильнейшее снижение уровня коронавируса в стране.

Ранне "Страна" писала, что в Чехии, Литве и Дании правительство планирует смягчить карантинные меры. А первая страна, которая заявила о постепенном снятии ограничительных мер из-за коронавируса стала Австрия.