В онлайн уроках, которые Минобразования Украины запустило по телевидению для находящихся на карантине школьников, снова замечена ошибка. На этот раз неточность допущена в уроке истории для 5 класса - учитель перепутал российских императоров.

На это обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Не только в математике показывают чудеса преподаватели онлайн уроков, которые сейчас транслируются по украинским телеканалам.

Вот, например, урок истории для 5 класса. Российский император Николай Первый перепутан с Николаем Вторым. Причем в слайде написано было правильно", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 апреля стартовали телеуроки для учеников 5-11 классов, которые из-за карантина находятся дома. Их будут транслировать с 10:00 с понедельника по пятницу на украинских каналах, для каждого класса определенный канал. Кроме того, видео будет доступно на YouTube-канал МОН и сервисе MEGOGO.

Ранее "Страна" писала о том, что в онлайн-уроках по математике нашли сначала одну ошибку, а потом и вторую.

Также мы сообщали, что у Зеленского заявили, что видеоуроки, против которых протестует Вятрович, могут смотреть и в "ДНР".