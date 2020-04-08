По состоянию на среду, 8 апреля, в Ивано-Франковской области подтверждено 198 случаев заболевания коронавирусом, из них 13 летальные. За последние сутки от болезни умерло 4 человека.

Об этом сообщил сегодня на брифинга в Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает издание "Викна".

Так, умер 82-летний житель Рожнятовского района, который находился на лечении в Рожнятовской районной больнице. В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице скончался 89-летний житель Ивано-Франковска. 60-летний житель Галицкого района умер в Ивано-Франковской городской больнице №1. В Калушской ЦРБ умер 40-летний житель Калуша.

По словам врача-инфекциониста Ивано-Франковской Областной клинической инфекционной больницы Натальи Деминой, все четверо мужчина умерли в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

"Они поступили в больницы в тяжелом состоянии, имели сопутствующие заболевания, которые отягощают течение болезни. У троих пациентов диагноз коронавирус был подтвержден прижизненно, у одного — положительный результат ПЦР-теста получили на следующий день после его смерти", - рассказал врач.

Врио начальника Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров отметил, что большое количество летальных случаев от коронавирус обусловлена тем, что люди обращаются в медучреждения слишком поздно.

"Во всех 13-ти летальных случаях была молниеносная форма COVID-19 и сопутствующие болезни. Людям, имеющим коронавирусную инфекцию в сочетании с сопутствующими заболеваниями, трудно выйти из тяжелого состояния и вылечиться", - заявил он.

Напомним, по данным на утро 8 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек.

Также мы писали, что под Житомиром празднование приезда украинца из-за рубежа окончилось 8 случаями коронавируса.