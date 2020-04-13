Сегодня, 13 апреля, началась Страстная неделя, которую еще называют Страстной седмицей. Это самая важная неделя Великого поста, которая завершается главным праздником у православных христиан - Пасхой или Светлым Христовым Воскресением.

Во время Страстной недели верующие вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа, его смерти и чудесном воскрешении, которое в 2020 году будет праздноваться 19 апреля.

Мы заранее выяснили, как в Украине будет праздноваться Пасха 2020 на карантине. Кого будут пускать в церковь, как освятить пасхальную корзину, можно ли будет исповедаться и причаститься, привезут ли в страну Благодатный огонь - ответы на все вопросы мы собрали здесь.

В этом материале мы собрали самую важную информацию о последней неделе поста, что в эти дни можно делать, какие продукты Церковь советует употреблять в пищу, что нельзя делать и многое другое. Также мы публикуем тропари и Евангелие на каждый день.

Страстная неделя 2020. Описание каждого дня

Все дни на этой неделе называются Великими. В это время не отмечаются дни святых, не проводятся обряды, такие как крещение или венчание. Священнослужители особенно много молятся в эти дни, а вместе с ними и их прихожане.

В этом году из-за пандемии коронавируса посещать службы в храме не получится. Но соблюсти православные правила удастся и дома.

Самое главное, что советуют верующим - очистить свою душу. В первую очередь, как упоминалось выше, этого возможно достичь путем молитвы. Также очень важно не ссориться, никого не обижать, не повышать голос, отказаться от всех развлечений, оказывать помощь тем, кто в этом нуждается.

Большое значение имеет и соблюдение поста, в Страстную неделю оно особо строгое. Не следовать ему могут больные и пожилые люди, а также дети до 7 лет.

Великий понедельник - 13 апреля 2020 года

На службах вспоминается сюжет из Ветхого завета. А именно патриархе Иосифе, которого собственные братья продали в рабство. Он был целомудренным и честным, незаслуженно его заключили в темницу. В конечном итоге он смог простить братьев за такое предательство. В этом поступке Иофиса Церковь видит прообраз страданий Иисуса Христа.

Иосиф и его братья

Также особое внимание уделяется иссушению бесплодной смоковницей. Она изображает сонмище иудейское, у которого Иисус Христос не нашел истинного плода, обличил и проклял. Помимо прочего, смоковница изображает и душу, не приносящую плода покаяния.

Что можно делать в Великий понедельник?

В Великий понедельник верующие должны успеть все отремонтировать, покрасить в своем доме.

Что можно есть в Великий понедельник?

В этом день разрешается только хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи. Не допускается употребление вареной, а уж тем более жареной пищи.

Какие молитвы читать в Великий понедельник?

В Великий понедельник в храмах проходят песнопения. Их мы публикуем ниже, чтобы читатель мог самостоятельно прочитать вслух их дома. Напоминаем, что молиться положено стоя, можно зажечь свечу.

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Великий вторник - 14 апреля 2020 года

В этом день богослужения посвящены тому, как Иисус Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам. В частности, он рассказывал о своих талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.

Среди тех его Евангельских наставлений была и притча о десяти девах. С ее помощью Церковь внушает готовность к встрече Небесного Жениха целомудрием, милостынею и прочими благими деяниями.

Притча о десяти девах на фреске

Что можно делать в Великий вторник?

В Великий вторник нужно постараться закончить всю работу, связанную с одеждой: постирать, погладить и привести их в полный порядок.

Что можно есть в Великий вторник?

Во вторник допускается только сыроедение. То есть разрешается есть сырую пищу без масла. Опять-таки каких рыбы, мяса и молочных продуктов.

Какие молитвы читать в Великий вторник?

В Великий вторник в храмах можно услышать такие песнопения (опубликовано ниже). Также рекомендовано прочитать отрывок Евангелие от Матфея.

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Великая среда - 15 апреля 2020 года

Согласно Библии, именно в этот день Иуда Искариот предал Иисуса Христа за 30 серебренников. На богослужениях также вспоминается женщина, которая омыла ноги Иисуса и окропила их миром.

Предательство Иуды

В Великую среду в православных храмах в последний раз читается молитва с поклонами, вновь их начинают делать лишь на Троицу. Поскольку считается, что Господь искупил грехи людей. В этот день воцерковленные стараются исповедоваться.

Что можно делать в Великую среду?

В среду верующие последний раз в Страстную неделю выносят из дома мусор. Также можно начинать готовиться к покраске яйц, можно сходить в магазин и купить продукты.

Что можно есть в Великую среду?

Как и в Великий вторник есть можно исключительно сырую пищу без масла. Это могут овощи и фрукты. Варить или жарить их нельзя.

Какие молитвы читать в Великую среду?

Ниже опубликованы песнопения для Великой среды, которые можно произнести вслух дома. Также для прочтения в этот день предлагается отрывок Евангелие от Матфея.

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Великий четверг, Чистый четверг - 16 апреля 2020 года

В Великий четверг состоялась Тайная вечеря. Там Господь предрек своим ученикам, что один из них предаст его. Это будет именно тот, кому он подаст кусок хлеба - Иуде Искариотскому. Тогда же Иисус поучал Апостолов, чтобы те бодрствовали, молились и поддавались искушениям.

Тайная вечеря на фреске

Около полуночи предатель вернулся с множеством вооруженного народа. Господь вышел им навстречу и принес себя в жертву за грехи мира, добровольно и смиренно.

В Великий четверг начинается одна из самых длинных служб в году. В храмах читают 12 частей из четырех Евангелий, вспоминают страдания Христа. В этот день верующим нужно причаститься.

Что можно делать в Чистый четверг?

До восхода солнца в этот день нужно искупаться. Считается, что такая вода смоет все болезни.

До начала ночной службы воцерковленные люди готовят дом к Пасхе: красят яйца, пекут куличи, убирают дома. Поэтому Великий четверг еще называют Чистым четвергом.

Что можно есть в Чистый четверг?

В Великий четверг допускается небольшое послабление в еде. Можно есть горячую пищу растительного происхождения с растительным маслом, например, тушеные овощи или кашу.

Какие молитвы читать в Великий четверг?

Как отмечалось выше, молитва в Великий четверг длинная. Мы предлагаем тропарь, который читается в этот день, а также Евангелие от Матфея.

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Великая пятница, Страстная пятница - 17 апреля 2020 года

Великая пятница - это день траура. Еще ее называют Страстной пятницей, потому что Иисус был осужден и распят, он умер. Церковные службы в этот день посвящены воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте.

Распитие Иисуса на фреске

В храмах в этом день из алтаря выносят плащаницу, изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие преклоняются к ней.

Что нельзя делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу категорически запрещается работать, отправляться в дорогу. Верующие считают, что в этот день не может быть никаких начинаний. Некоторые даже советуют не общаться с людьми, за исключением тех, с которыми живет человек. Всю Великую пятницу советуют провести в молитве.

Что можно есть в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу до окончания службы верующие стараются вообще не есть. Некоторые не употребляют пищу весь день, только пьют воду.

Те, кто все-таки едят, употребляют сырые овощи и фрукты.

Какие молитвы читать в Страстную пятницу?

Песнопения, которые звучат в Страстную пятницу, а также Евангелие от Луки мы публикуем ниже.

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Великая суббота - 18 апреля 2020 года

На протяжении Великой субботы Иисус Христос был мертв. В этот день проходило его погребение. Сейчас это место называется Храм гроба Господня, он находится в Иерусалиме. Именно там вскоре сошел благодарный огонь, который ознаменовал собой воскрешение.

Погребение Иисуса Христа на мозаике

Неизвестно, как именно появляется Огонь. Верующие считают это чудом и уверены: если в какой-то год Благодатный огонь не сойдет и Пасха не случится, это ознаменует собой конец света.

Вечером в Великую субботу начинается главная служба, всенощная. В этому году посетить ее не получится, однако ее будут транслировать по телевидению в прямом эфире.

Что можно делать в Великую субботу?

В Великую субботу принято готовить дом к празднику. В частности, можно начинать накрывать праздничный стол. Те, кто не успел испечь куличи в четверг, может это сделать в субботу.

Что можно есть в Великую субботу?

После строжайшего поста в Страстную пятницу в субботу разрешается есть горячую пищу растительного происхождения - паровые овощи, кашу без масла.

Какие молитвы читать в Великую субботу?

Ниже публикуются тропари и Евангелие от Матфея, с которыми можно ознакомиться ниже.

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Пасха, Светлое Христово Воскресение - 19 апреля 2020

Пасха - самый большой и светлый праздник у православных христиан. В этот день Иисус Христос воскрес, чем ознаменовал победу жизни над смертью.

Пасхальная служба, которая начинается вечером в субботу, наполнена радостью и счастьем у воцерковленных людей. В этот день принято не здороваться, а говорить: "Христос Воскресе". В ответ человек получает: "Воистину Воскресе".

Во время воскресной службы звучит, пожалуй, самый знаменитый тропарь: "Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ..." Его мы публикуем ниже.

В этом году посетить пасхальную службу у прихожан не будет возможности из-за коронавируса, однако ее можно будет посмотреть по телевизору со своими близкими. А затем, как и принято, в семейном кругу отпраздновать Светлое Христово Воскресение с куличами, крашанками, другими вкусными угощениями и выпить вино "Кагор".