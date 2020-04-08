В Украине по состоянию на 7 апреля 2020 года за пособием по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек. Это число на 13% превышает показатель, зафиксированный 7 апреля 2019 года.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост числа безработных (обратившихся в центр занятости) составил 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных", - сказал министр.

По его словам, в Украине в этом году ожидают роста безработицы как временного, так и постоянного до 9,4%.

По итогам апреля-мая в Минэкономики прогнозируют существенный рост количества зарегистрированных безработных, поэтому Кабмин планирует упростить процедуру их регистрации.

Также Петрашко заявил, что в связи с ростом безработицы Кабмин поставил перед собой 3 задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест; поддержать людей, которые потеряли работу; восстановить экономику после коронавирусного кризиса.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса в Австрии безработица выросла до уровня 1946 года.

Также мы сообщали, что Кабмин Украины составит список малоимущих украинцев, а безработных на время карантина хотят отправить ремонтировать дороги.