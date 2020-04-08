Украинцы во время карантина испытывают депрессию, тревожность, усталость и плохо спят. При этом большая часть жителей страны, вопреки запретам, продолжают общаться с друзьями и родственниками.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 27-28 марта и 3-4 апреля опросили по 3360 украинцев старше 18 лет. Оказалось, что во время карантина респонденты испытывают депрессию, тревожность, панику, усталость, у них наблюдаются расстройства сна. При этом в начале апреля зафиксирован незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы среди опрошенных.

Оказалось, что уровень тревожности является относительно высоким среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. Социологи отметили, что молодежь чаще находится в депрессии, а люди старшего и пожилого возраста более склонны к расстройствам сна.

Кроме того, оказалось, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, но их показатели остаются стабильными. А вот показатели у представителей мужского пола растут, особенно в отношении тревоги и расстройств сна.

Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

Любопытно, что большинство украинцев на ограничивают на время карантина свое общение с родными и друзьями. Так, 27% респондентов постоянно проводят время или общаются с родственниками, 51% - делает это часто, 10% - иногда, 11% - редко, 1% - никогда. Относительно меньше со своими родственниками общаются мужчины и люди старшего возраста.

Выяснилось, что 15% опрошенных постоянно проводят время или общаются с друзьями и коллегами, 43% - делают это часто, 21% - иногда, 19% - редко, 2% - никогда. Чаще со своими друзьями и коллегами общаются мужчины и представители возрастной категории 40-49 лет.

Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

Напомним, ранее социологи выяснили, что на карантине украинцы тревожатся и надеются, но почти совсем не радуются.