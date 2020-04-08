В Дарницком районе Киева горит склад лакокрасочных материалов. Пожар тушат более 50 спасателей, огонь распространился на 2 тыс. м.кв. В ближайших к зданию пожарных гидрантах нет воды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

8 апреля в 14:27 спасательную службу поступило сообщение о пожаре, на улице Бориспольской, 9, в Дарницком районе столицы.

"Как оказалось, пожар произошел в результате возгорания древесины на открытой местности на площади 50 кв. м. с последующим распространения пламени на рядом расположенную одноэтажное складское здание", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Ликвидация возгорания продолжается, площадь пожара составляет около 2 тыс. кв.м. Сложность тушения пожара заключается в том, что в ближайших пожарных гидрантах отсутствует водоснабжение.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 55 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

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