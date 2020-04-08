В городе Малин в Житомирской области была зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19. Болезнь выявили у 8 человек.

Об этом заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на брифинге, передает УНИАН.

"Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - рассказал Бунечко.

Кроме того, пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается.

Всего за вчера в Житомирской области зарегистрировали 13 случаев коронавируса. По словам Бунечко, это практически вдвое увеличило число больных относительно предыдущего дня. Общее количество составляет на данный момент 27 человек. В лабораторных центрах проверяется еще 22 подозрения заболевания коронавирусом.

Кроме того Бунечко отметил, что сейчас комиссия по чрезвычайным ситуациям и правоохранители изучают возможность усиления карантинных мероприятий в области в частности в городах с очагами заболевания.

"Будем на комиссии принимать решение относительно возможного взятия городов Малин и Бердичев в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города. Решение окончательно еще не принято, но вопрос рассматривается", - заявил он.

Напомним, по данным на утро 8 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек.

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