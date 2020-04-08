Глава Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олейник уточнил, что эпицентром вспышки эпидемии в Первомайском стало не собрание баптистов, а христианская церковь "Новое поколение".

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"Приношу свои извинения за неточную информацию о названиях организаций. Прошу с пониманием отнестись, но обращаюсь ко всем руководителям религиозных организаций: в период карантина воздержаться от проведения массовых мероприятий, которые несут угрозу человеческому здоровью", - сказал Олейник.

Уточняется, что Международная Библейская школа "Новое поколение" - это международное апостольское движение, насчитывающее более 450 церквей в Европе и США.

Отметим, что всего в Первомайском выявили 30 случаев Covid-19.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек. В Днепропетровской области выявили 41 случай Covid-19.