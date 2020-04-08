На фоне борьбы с коронавирусом в здание Европарламента в Брюсселе заселят бездомных. Об этом говорится в заявлении председателя Европарламента Давида Сассоли.

Уточняется, что в распоряжение бездомных передадут часть здания Европарламента, а на его кухнях будут готовить обеды для медиков и нуждающихся.

"По договоренности с Брюссельским столичным регионом мы решили сделать часть нашего здания доступным для бездомных и наиболее уязвимых слоев общества во время этой серьезной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - заявил Сассоли.

По его словам, кухни Европарламента будут готовить более тысячи обедов в день, которые будут раздаваться нуждающимся, а также медицинским работникам, чтобы помочь им выполнять свою работу.

"Мы близки к тем, кто страдает, к тем, кто неустанно трудится в наших больницах, к городу и людям Брюсселя, а также к тем, кто живет в Страсбурге и Люксембурге, кто приветствует нас и кому сегодня нужна наша помощь. Сила Европы заключается в ее способности действовать солидарно", - заявил глава Европарламента.

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