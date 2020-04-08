В селе Половинкино Луганской области неизвестный разрушил памятный знак в честь создания добровольческого батальона "Айдар", принимавшим участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

Соответсвующее видео опубликовал в Facebook 8 апреля очевидец Юрий Кушнир.

Нарушитель, который разбил памятник молотком, попал на видео в момент акта вандализма. Отметим, стелу недавно восстановили после похожего крушения, которое было в октябре 2019-го года.

Памятный знак установили в апреле прошлого года в честь 5-летия батальона "Айдар".

"Айдар" - бывший добровольческий батальон территориальной обороны, ныне являющийся одним из подразделений Вооруженных сил Украины.

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Видео: Facebook Юрий Кушнир

Напомним, недавно, в Киеве вандалы атаковали экспозицию Музея Достоинства на Майдане.

А ранее под Тернополем вандалы оторвали голову у памятника солдату Великой отечественной войны.