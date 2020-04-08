Брат главы Офиса президента Денис Ермак, попавший в скандал с "пленками", ранее работал советником заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко

Об этом сообщили в аппарате СНБО, передает РБК-Украина.

В ответе Совета указано, что Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах. Должность он получил распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На посту Денис Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, которые связаны с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

Скриншот: rbc.ua

Ранее Денис Ермак сообщил на своей странице в Facebook, что как сотрудник СНБО участвовал в АТО.

Напомним, 29 марта депутат Гео Лерос обнародовал видео с Денисом Ермаком, на которых брат главы ОП Андрей Ермак обсуждает с неустановленными лицами незаконные назначения на различные госдолжности.

Позже он прокомментировал "пленки", заявив, что как гражданин имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, а то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.