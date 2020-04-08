На фоне тотального карантина из-за пандемии коронавируса в мире, многие предприятия закрылись, остались работать только продуктовые магазины и аптеки. Каждый день кассирам супермаркетов и магазинов приходится обслуживать тысячи покупателей.

И, таким образом, они объективно попадают в группу риска по заражению коронавирусом.

“Страна” узнала, как работают кассиры во время карантина и не боятся ли они заболеть.

Кассир одной известной сети супермаркетов, рассказала, что условия работы стали жестче, но зарплату никто не повысил. Руководители безапелляционно заявляют: кому не нравится, могут увольняться.

“Они понимают, что идти некуда, вот и делают, что хотят. Мол, если что, на мое место найдется сотни желающих, и они правы. Многие вообще без денег, работы сидят, а мне зарплату все-таки платят. График работы не изменился, а вот выйти на подработку почти нереально. Как и раньше работаем неделю через неделю, по 10-11 часов, с обедом на полчаса и тремя шансами выйти на 15 минут. При этом зарплата 8-9 тысяч гривен, с возможностью подработать: могу выйти на выходной неделе, поработать пару дней. С подработками получается 12-13 тысяч гривен, но сейчас большая конкуренция. Поэтому подработки редко получаются”, - рассказала кассир.

В одном из популярных гипермаркетов столицы работает Татьяна, кассир с многолетним стажем. Она жалуется, что некоторые покупатели кашляют на весь магазин, но за работу держится.

"Мне нельзя потерять работу, мне семью кормить нужно. Не обращаю внимания на чихающих покупателей. Да и средствами защиты, слава богу нас обеспечили. Между мною и покупателями перегородка теперь есть, да и я в маске. Спокойно пробиваю товары и желаю хорошего здоровья. Нам теперь по инструкции положено так делать", - рассказала женщина в новомодном респираторе, который сейчас не так просто купить.

Ее коллега Ирина из маленького продмага, не может похвастаться такой роскошной защитой. У неё на лице самодельная маска, состоящая из нескольких слоев марли. Кассира это не смущает, потому что она больше боится потерять работу, чем заболеть коронавирусом.

“Куда я пойду? Сейчас кроме нас, почти ни у кого нет работы. Дома сидеть не могу, нужно как-то выживать, а в магазине я получаю, хоть и небольшую, но все же зарплату. Смогу отложить хоть пару сот гривен на те же лекарства от коронавируса. А то если заболел, где я деньги возьму? Их сейчас ни у кого нет”, - говорит Ирина.

В одном из небольших супермаркетов Киева кассир Наталья не боится заболеть коронавирусом - ее маска с принтом в виде смайликов, и вовсе не закрывает нос. Пока ее коллега ушла в подсобку, Наталья отпускает покупателей и жалуется на сложные условия работы.

“Зарплата, конечно, не такая, как в крупных сетях, в месяц 7-8 тысяч гривен. Бывают подработки, но больше 12 тысяч никто не подымал. Дышать в этой маске нечем, вот на время приспустила. У нас всегда очень жарко, а все из-за того, что под нами теплотрасса. У нас в магазине этот вирус точно не выживет. Раньше я на эту жару жаловалась. Теперь тоже жалуюсь, но радуюсь. А так работаем потихоньку. Не уволили и уже хорошо”, - подытожила Наталья.

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