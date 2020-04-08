Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят "антиколомойский" законопроект о невозврате банков бывшим владельцам, вероятно, состоится в понедельник, 13 апреля, а не в конце этой недели, как планировалось.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя партии "Голос" Ярослава Железняка пишет "Интерфакс-Украина".

"Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках до этого времени не стоит", - сказал Железняк.

Отметим, что в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подано 16 381 поправок.

Тем временем, по данным "Страны", сейчас "слуги" и Банковая еще решают как быть, но пока склоняются к варианту сгруппировать правки и отклонить их пачками, а не голосовать за каждую. Цель - уложиться в один денью

"Это будет противниками закона наверняка трактоваться как нарушение регламента (а потом может стать основанием для обжалования в Конституционном суде), но это пока никого во власти не волнует", - делает вывод телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что поправки, внесенные противниками "антиколомойского" закона, могут замедлить процесс его рассмотрения.

Также Арахамия анонсировал, что внеочередное заседание Рады может состояться 8 или 9 апреля. Позже председатель парламента Дмитрий Разумков называл в качестве предполагаемой даты 9 или 10 апреля.