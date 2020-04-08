Американская разведка предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре 2019 года. Об этом со ссылкой на источники сообщила телекомпания ABC.

Уточняется, что источники ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США. В документе речь идет о том, что еще в конце ноября представители американской разведки предупреждали, что в китайском Уханьском районе распространяется инфекция, которая меняет образ жизни и бизнеса и создает угрозу для населения. Разведка отмечала, что вирус может серьезно угрожать военнослужащим США, дислоцированным в Азии.

Последствия распространения коронавируса "станут катастрофическими", предупредили авторы доклада. По данным источников, информация неоднократно доводилась до Разведуправления Минобороны США, комитета начальников штабов ВС США и Белого дома. Брифинги по теме нового вируса с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности Белого дома регулярно проходили в декабре.

Как отмечается в публикации, правительство США, используя эту информацию, могло бы на раннем этапе усилить меры по смягчению и сдерживанию коронавируса и подготовиться к кризису.

Напомним, что по данным на 8 апреля, в США за сутки от коронавируса умерли 1 970 человек, это стало наивысшим показатель с начала эпидемии.

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