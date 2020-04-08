На заседании Кабинета министров правительство призвало Верховную Раду увеличить штрафы за поджог травы и сухих листьев. Кроме того, Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за это. Поджог травы и листьев загрязняет воздух и убивает экосистему, приводя к пожарам.

Такое предложение правительство выдвинуло на заседании в среду, 8 апреля.

Отметим, что Актуальные штрафы составляют от 340 до 1360 грн для граждан, а для должностных лиц - от 850 до 1700 грн.

"Общество давно выдвигало требование усилить ответственность за подобные вещи. Сегодня есть и умышленные поджоги, есть непреднамеренные - исключительно из-за безответственности. Но и ущерб, наносимый природе, экономике Украины, ставит под угрозу иногда предприятия критической инфраструктуры, иногда складывается в десятки и сотни миллионов гривен", - сказал на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.

Из-за сжигания сухих травы и листьев гибнут животные; разрушаются гнезда птиц; болеют люди, повышается риск возникновения опухолей, снижается плодородие почвы; меняется климат; загрязняется воздух; пожары в экосистемах могут вызвать пожары зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

Напомним, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение сильного пожара, который вспыхнул 4 апреля. К ликвидации бедствия привлечены десятки единиц техники и около полутора сотен спасателей. Причиной пожара стал поджег травы, но спасателям не удается ликвидировать возгорание из-за сильного ветра.

Ранее "Страна" писала, что с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли. Если так пойдет и дальше - то до конца года сгорит вся Украина. Поэтому пожарные призывают не жечь сухой травы.