17 человек, которые недавно вернулись из аннексированного Крыма, совершили побег из центра обсервации в Каланчацком районе Херсонской области.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщает пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что после медицинского обследования, 20 человек, которые приехали из Крыма в Херсонскую область, были помещены в обсервацию. Однако 17 человек, среди которых 2 ребенка, отказались оставаться на карантин в обсервационном центре и разъехались домой.

В полиции отметили, что нарушители родом из западной Украины и Днепропетровской области.

"Полицейские составили административные протоколы в отношении 15-ти человек, которые самовольно оставили центр обсервации в Каланчацком районе. Там они должны были находиться по возвращении из Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17000 гривен", - сообщает пресс-служба правоохранителей.

В полиции добавили, что всего на территории Херсонской области привлечено 20 лиц за нарушение условий обсервации.

Скриншот: Полиция Херсонской области в Фейсбук

Напомним, что недавно пассажиры самолета из Катара, которых принудительно заселили в отель "Казацкий", получили тесты на коронавирус и поспешно выселились. До этого из этого отеля сбежали более 60 изолированных украинцев.

В свою очередь мэр Фастова (Киевская область) Михаил Нетяжук предложил наказывать нарушителей карантина не штрафами, а копанием могил.