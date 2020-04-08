В среду, 8 апреля, Луцкий городской совет провел внеочердную сессию, на которой депутаты разрешили работать во время карантина веломагазинам, мастерским по ремонту обуви и ключей и оптикам.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.

Так, сессия проходила на стадионе "Спортивное ядро". Депутаты решили внести изменения в решение горсовета от 16 марта и разрешить на время карантина работать социально значимым магазинам и сервисам.

В Луцке разрешили работать:

магазинам бытовой химии;

магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;

веломагазинам и веломастерским;

магазинам и мастерским оптики;

мастерским по изготовлению ключей;

мастерским по ремонту обуви.

Напомним, 8 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг отмену карантина в апреле. Более того, по его словам, ограничительные меры, вероятно, продлят до начала мая.