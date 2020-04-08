На карантине в Луцке разрешили работать магазинам семян и веломастерским. Фото: "Страна"

В среду, 8 апреля, Луцкий городской совет провел внеочердную сессию, на которой депутаты разрешили работать во время карантина веломагазинам, мастерским по ремонту обуви и ключей и оптикам.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета. 

Так, сессия проходила на стадионе "Спортивное ядро". Депутаты решили внести изменения в решение горсовета от 16 марта и разрешить на время карантина работать социально значимым магазинам и сервисам.

В Луцке разрешили работать: 

  • магазинам бытовой химии;
  • магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;
  • веломагазинам и веломастерским;
  • магазинам и мастерским оптики;
  • мастерским по изготовлению ключей;
  • мастерским по ремонту обуви.

Напомним, 8 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг отмену карантина в апреле. Более того, по его словам, ограничительные меры, вероятно, продлят до начала мая. 

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