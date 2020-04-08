Правительство Литвы приняло решение о продлении начавшегося 16 марта карантина на две недели - до 24:00 27 апреля. Но при этом его условия немного смягчаются. Будет разрешено торговать растениями, семенами, удобрениями в специализированных местах на открытом воздухе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Иностранцы смогут прибывать в страну, если члены их семей являются гражданами Литвы. До этого иностранцам был запрещен въезд в Литву за исключением тех, у кого есть вид на жительство в стране, дипломатов и международных перевозчиков.

Но в то же время введено обязательное ношение защитных масок (раньше была рекомендация), которое вступит в силу с пятницы, 10 апреля. Также Кабмин Литвы ужесточил контроль над водителями грузового транспорта.

А вот правительство Чехии считает, что в стране удалось остановить неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции.

"Худшее определенно для нас уже позади. В то же время больницы и палаты интенсивной терапии все еще располагают необходимыми ресурсами", - сказал министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Накануне чешские специалисты сообщили о 195 новых случаях заражения, что значительно ниже пикового показателя в 375 случаев, зафиксированного 27 марта.

"Недавние данные указывают на изменение общего направления, - прокомментировал ситуацию Ладислав Душек, руководитель чешского Института информации и статистики в сфере здравоохранения. - Это четкий сигнал того, что неконтролируемое распространение болезни остановлено".

С понедельника власти Чехии начали ослаблять некоторые меры, призванные сдержать распространение коронавируса - в частности, открылись некоторые магазины, разрешено не использовать маску при занятиях спортом.

Ранее "Страна" писала о том, что парламент Чехии продлил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до конца апреля.

Также мы сообщали, что из-за коронавируса Литва, Латвия и Эстония в 2020 году потеряют не менее 5-6% ВВП.