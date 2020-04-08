Днепровский окружной административный суд проведет первое в Украине онлайн-заседание. Общаться все участники процесса будут с помощью приложения для видеоконференций Zoom.

Об этом сообщает OpenDataBot.

Такое решение может быть связано с тем, что в Украине карантин, введенный в стране из-за коронавируса, стал причиной переноса более 5 000 судов - фактически судебная система оказалась заморожена.

На заседании 13 апреля рассмотрят иск ООО "Трансформ Энерджи" к Киевской таможне. Компания просит суд признать действия таможни противоправными и отменить несколько решений.

Для участия сторонам понадобится смартфон или компьютер с бесперебойным доступом в интернет и приложение Zoom. Из-за технических ограничений бесплатной версии Zoom время заседания - до 40 минут.

Ранее "Страна" писала, что МОЗ и НБУ призвали украинцев не ходить в банки, а оплачивать услуги и делать переводы онлайн.

Также мы рассказывали, что во время карантина службы в Киево-Печерской лавре будут закрытыми и транслироваться онлайн.