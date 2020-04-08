Во вторник, 7 апреля, Украина получила от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендации продлить карантинные меры из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, Украина обязательно вернется к привычному образу жизни, Но, к сожалению, это произойдет точно не в этом апреле.

"Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены. И мы обязательно сообщим об этом общественности", - говорится в сообщении.

Как уточнил Шмыгаль, в ВОЗ отметили, что продление карантина - это эффективное средство спасения жизней украинцев.

"Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", - подытожил Шмыгаль.

Скриншот: t.me/Denys_Smyhal/109

Отметим, что такие же рекомендации от ВОЗ пришли для всех стран Европы. Так, в среду, 8 апреля, директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19

"Сейчас не время ослаблять контрмеры. Сейчас время вновь удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению (коронавируса - Ред.)", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на пресс-конференции.

При этом он признал, что в ряде стран наблюдаются "положительные знаки" в отношении ситуации с коронавирусом.

Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал фейком информацию о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, ограничения будут продлены до начала мая.

Напомним, ранее ВОЗ призвала страны мира не ослаблять карантинные меры слишком рано. Также мы писали, что Литва может ослабить карантинный режим после Пасхи.