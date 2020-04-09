Сегодня, 9 апреля 2020 года, Луна убывающая, она находится в Скорпионе. Магнитосфера спокойная, бурь нет. Публикуем гороскоп на этот день для всех знаков Зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам рекомендовано проявить заботу. Но не только в отношении близких, а, например, поухаживать за домашними животными, растениями. В целом же на пользу для вас пойдет работа в саду или огороде, в том числе высаживание новых цветов, кустарников и деревьев.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов в этот день внимание может быть рассредоточенным. Как результат, можете допустить ошибки, в том числе в финансовых расчетах. Поэтому постарайтесь взять себя в руки и кропотливо проверять каждую цифру.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы могут чувствовать упадок сил. Идти против природы не надо. Если хочется подольше поспать и такая возможность есть, то обязательно ее используйте. Не мучайте свой организм.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки могут стать свидетелями правонарушения или обмана. Замалчивать инцидент не стоит - нужно об этом сообщить тем, кто может это пресечь. Не отстраняйтесь в таких ситуациях, проявите свою гражданскую ответственность.

Лев (23.07 - 23.08)

Прежде чем жаловаться на происходящее вокруг вас, задумайтесь: все ли вы сделали от себя зависящее, чтобы исправить это. Если же нет, но начинайте с себя. Это будет самый верный путь.

Дева (24.08 - 23.09)

Не стоит воспринимать все претензии, озвученные в ваш адрес, в штыки. Лучше возьмите паузу и задумайтесь: а действительно ли ваш оппонент не прав? Критика, которая выливается в совершенствование себя, очень полезна.

Весы (24.09 - 23.10)

Уборка, стирка, глажка и даже мытье окон - то, что сегодня будет хорошо для Весов. Подразумевается, что вам нужно очистить то, что окружает вас. А завершить день нужно будет очищением себя с помощью принятия ванны и расслабления, возможно, массажа.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Если вы по кому-то скучаете, вспоминаете о человеке, то не надо себя ограничивать. Выйдите на связь, дайте о себе знать. Если же чувствуете, что дружеские, романтические или другие отношения реанимировать невозможно, то не стоит. Прислушайтесь к своему сердцу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Самое главное для Стрельцов сегодня - не впадать в панику, даже если все будет располагать к этому. Сохраняйте холодный ум и временно сократите общение с теми, кто будет нагнетать обстановку.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам стоит обратить внимание на настроение в коллективе - семейном или трудовом. Если атмосфера по каким-то причинам ухудшилась, нужно постараться все вернуть на круги своя. Окружающие это оценят.

Водолей (21.01 - 20.02)

Не будьте безразличны к проблемам других людей. Даже если помощь с вашей стороны потребует немалых усилий, все равно окажите ее. В глубине души окружающие ждут, что вы протянете им руку и подставите свое плечо.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбам остро важно держать свое слово, даже если оно было дано достаточно давно. В противном случае окружающие могут решить, что вы голосновны. В будущем это может плохо отразиться на вашей репутации.