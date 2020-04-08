Генпрокурор Ирина Венедиктова открыла пять уголовных дел в отношении народного депутата и бывшего президента Петра Порошенко. Его подозревается в противоправных действиях при назначении судей Верховного суда в 2017 году.

Расследование по уголовным производствам будет проводить Госбюро расследований (ГБР).

Об этом в среду, 8 апреля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Стоит отметить, что в сообщении ведомства не указывается имя и фамилия обвиняемого, вместо этого написано "президента Украины, полномочия которого прекращены". Однако, принимая во внимание, что речь в уголовном производстве идет о противоправных действиях в 2017 году, становится понятно, что дела возбуждены против Петра Порошенко.

"Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания указов президента Украины и назначения ним судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них. К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", - сообщает в среду пресс-служба Офиса генпрокурора.

Действия, на основании которых было возбуждено уголовное производство, квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. Ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

При этом проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Отметим, что на данный момент Порошенко фигурирует уже в 16 уголовных делах, которое ведет ГБР, но ни по одному из них подозрение ему еще не предъявлены (Венедиктова, когда была главой ГБР, заявляла, что экс-генпрокурор Рябошапка блокировал согласование "пидозр", но став генпрокурором она их тоже пока не согласовала). С новыми делами, которые сейчас открыты Венедиктовой, дел против Порошенко будет уже 21. Дойдет ли по ним до "пидозры" - увидим.

Скриншот: Офис Генпрокурора в Фейсбук

Напомним, ГБР инкриминировало Порошенко узурпацию власти и злоупотребление властью. Это дело было передано в бюро.

Ранее в Офис генпрокурора поступил проект подозрения в отношении Порошенко относительно назначения членов Высшего совета правосудия и Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не получала от ГБР проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко.