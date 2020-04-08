Радиация в Чернобыле превысила норму в 16 раз. Фото: facebook

Пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения, повысил уровень радиации в атмосфере. Норма увеличена в 16 раз. 

Об этом сообщает издание Science alert

Как отмечается, из-за возгорания радиация "покинула" деревья и почву, в которых опасные соединения находились с времен ликвидации взрыва на ЧАЭС. 

Отметим, что по официальным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в чернобыльской зоне радиация находится в норме. 

 "В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч., на КДП Дитятки 0,01 мР/ч. при контрольно допустимом уровне до 0,02 мР/ч.", - сказано в сообщении ГСЧС.

Напомним, пожар в Чернобыле вспыхнул еще 4 апреля. Его до сих пор не могут ликвидировать. Как сообщалось, площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась втрое, его продолжают тушить водой с вертолетов.

Также мы писали, что Чернобыльский заповедник показал масштабы пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС с высоты птичьего полета.

 

 

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