В Волынской области, где по состоянию на 8 апреля выявили 36 случаев коронавируса, от Covid-19 вылечилась семилетняя девочка.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления охраны здоровья Волынской облгосадминистрации Игорь Ващенюк, видео обнародовано в Facebook.

Так, 7 апреля в регионе выявили два новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии в области двое пациентов с Covid-19 умерли. Одна пациентка по состоянию на 8 апреля находится в тяжелом состоянии.

В Волынской области коронавирус обнаружили у трех детей до 7 лет. При этом одна пациентка, семилетняя жительница села Горка Полонка, уже вылечилась. Ее дважды обследовали методом ПЦР, дважды результат анализов был отрицательным. Это первый подтвержденный случай выздоровления пациента с Covid-19 на Волыни.

Видео: Facebook/ Волинська обласна державна адміністрація. О выздоровевшей девочке - с 10:42

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 8 апреля.