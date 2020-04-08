Судовладелец танкера "Делфи" пообещал убрать затонувшее в ноябре судно с берега пляжа в Одессе за свой счет. Сейчас компания готовит на согласование план проведения работ по его подъему и демонтажу.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Как говорится в сообщении, такой ответ владельцы танкера "Делфи" отправили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

"Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельцем будет таким же оперативным, как и его реакция на обращение внимания Офиса генпрокурора на дело затонувшего танкера", - сказала генпрокурор.

Она также сообщила, что все процедуры должны проходить не только оперативно, но и в рамках действующего законодательства с соблюдением экологических норм.

Скриншот: Офис генерального прокурора

Напомним, в ноябре прошлого года в порту "Южный" ветер сорвал с якоря и унес в море небольшой танкер "Делфи". Судно в итоге село на мель. Еще в декабре владелец танкера "Делфи" пообещал убрать судно за месяц, но сейчас танкер до сих пор в море.

Также ранее мы сообщали, что власти Одессы обещали убрать с мели танкер "Делфи"до 15 апреля.