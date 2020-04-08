США и лидеры европейских стран могут выступить за снятие санкций с России в обмен на согласие Москвы прекратить конфликт на Донбассе и вернуть аннексированный Крым Украине. Условия для такого предложения появились благодаря пандемии коронавируса, которая давит на российскую экономику.

Об этом написали три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в колонке для издания NPR.

По мнению дипломатов, президент США Дональд Трамп вместе с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Москве закончить конфликт на неподконтрольной Киеву части Донбасса, а взамен отменить часть санкций.

Пот этом основой для утверждения таких договоренностей может стать тот же Минский процесс, отмечают послы. В случае, если Россия вернет Украине Крым, Штаты и ЕС могут снять все санкции с РФ.

"Именно сейчас Россия наиболее всего нуждается в отмене санкций", - отмечают дипломаты, подчеркивая, что коронавирус и падение цен на нефть сильно бют по российской экономике.

Комментируя заявление бывших американских послов в Киеве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею, изложенную в колонке "абсурдной".

"Ответ лаконичный: нет. Это совершенно точка зрения нереалистическая, во многом даже абсурдная. Во-первых, России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила, а что касается Крыма, там вообще вопрос ни "если", ни "когда" не стоит. Крым - это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями", - сказал Песков, передает информагентство "Интерфакс".

Стоит отметить, что недавно глава украинского МИД заявил, что Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.

Ранее мы писали, что российский МИД обвинил Украину, Германию и Францию в срыве создания Консультативного совета по Донбассу, где принимали бы участие представители "ДНР/ЛНР".