На этой неделе в Украине начались онлайн-уроки, которые транслируют по всем телеканалам.

Уроки заказало Минобразования, пиарил президент Владимир Зеленский, а съемки провели общественные организации, связанные, как вчера выяснила "Страна", с американским миллиардером Соросом.

Так украинским детям пытаются заменить школы, которые не работают из-за карантина.

Благодаря онлайн-школе многие родители наконец сами увидели, чему обучают их детей. Особенно интересно это выглядит на примере уроков истории, которая в Украине сейчас активно переписывается и пересматривается.

"Страна" посмотрела урок истории для пятиклассников, который излагает учитель киевской школы №250 Элла Сытник.

Тема самая что ни на есть идеологическая - что происходило в Украине в 19-20 веках.

Это крайне скользкая тема, на которую очень сложно говорить в нейтральном ключе. Но в данном случае никто этого делать и не пытался.

"Империя - это захватчик"

В течение одного урока учитель попыталась охватить огромный период - от Тараса Шевченко и до Голодомора.

Название урока звучало так: "Бурные годы или Украинская революция (1917-1921 гг) и почему Голодомор 32-33 годов называют жатвой скорби".

Стартовал урок с ХІХ века. С карты "Украинские земли в составе двух империй" - Российской и Австро-Венгерской. Белым цветом помечены границы современной Украины. При этом есть еще и зеленая линия, которая показывает украинские этнические земли. И они охватывают гораздо большую территорию, чем нынешнее государство.

Учитель констатировала, что Российская империя контролировала большую часть украинских земель. После чего на экране появилось определение, что "империя - это государство-захватчик, которое силой присоединяет к своим владениям: земли, население и богатства других, завоеванных ей стран-колоний".

Власть в такой империи принадлежит императору, который не обращает внимания на потребности порабощенных народов.

Определение это, конечно, призвано показать, что Россия Украину захватила и сделала колонией.

Хотя с чисто научной точки зрения империи бывают как минимум монархические и колониальные. В колониальных может вообще не быть никакого императора, а если и есть, то его права ограничены парламентом. Яркий пример - Британская империя.

Россия же всегда была монархической империей, у которой в строгом смысле слова не было колоний - все ее подданные были гражданами единого государства и в своих сословиях и классах имели почти всегда равные права и обязанности (за исключением некоторых групп, например, евреев). Украинцев же вообще официально считали частью "триединого русского народа".

Другое дело, что низшие сословия имели крайне мало прав, но это касалось как жителей Полтавы, так и жителей Рязани.

Заблудилась в двух Николаях

Но вернемся к уроку. Чтобы понять, как жилось украинцам в составе империй (которые заведомо объявлены "плохими"), учитель показала слайд с нарезкой фактов.

Среди них - уничтожение Россией Запорожской Сечи, запрет на празднование 100-летия со дня рождения Шевченко, а также приказ Николая I, открывшего Киевский университет, "распространять русскую культуру и русскую народность".

К Австрии тоже была претензия - Западная Украина в империи Габсбургов являлась самой отсталой провинцией.

В принципе, даже то, что приведены только негативные факты - уже достаточно характеризует "объективность" учебного процесса. Вывод школьникам предлагается однозначный - жилось всем очень плохо.

И особенно забавно, что даже открытие царем Киевского университета подано как некая "зрада" - мол, приказывал распространять русскую культуру.

Открытый, к примеру, в Черновцах австрийцами университет вообще вел преподавание только на немецком языке до самого развала империи. Однако это в перечень претензий не вошло.

Кстати, на этом месте учитель назвала Николая Первого почему-то Николаем Вторым. И удивилась, что российский император не распространял украинский язык и культуру. "Я думаю, теперь многие смогут ответить на вопрос: а легко ли жить под властью императора?".

Чтобы ответить на этот вопрос школьникам предложили представить, что им нельзя говорить, а можно только выбрать смайлик. Отметим - пять смайлов носят негативный характер и только два - более-менее позитивные. Нейтральных же нет вообще.

Причем учитель многзначительно заметила, что позитивные смайлы она бы выбирать не стала.

Свободная Болгария - это плохо

Для понимания зловредной роли империи (Российской, конечно же) приводился еще один пример. Учитель показала картину сражения русских и турок у Шипки в 1877 году. "Это тоже империя, которая все время вела захватнические войны", - резюмировала преподаватель.

Интересно, что битва проходила на территории нынешней Болгарии. Которая, по итогам всей русско-турецкой войны 1877 года впервые за долгие столетия получала независимость от проигравшей Османской империи. Но это, по мнению преподавателя, было "захватнической войной".

Далее учитель переходит к Первой мировой войне. Так она ее и называет. Однако не объясняет детям суть понятия - мировая. А представляет ситуацию исключительно как войну австрийского и русского императоров. Причем исключительно на территории Украины.

"Это не наша война", - констатирует Элла Сытник. Хотя вряд ли такой термин вообще применим к мировым войнам. Если продлить эту логику, то и Вторая мировая тоже "не наша".

После Февральской революции (учитель называет ее по-европейски - "Мартовской"), на территории современной Украины началась своя революция. Ее требования изложены в слайде. Особенно интересен последний пункт, согласно которому население мечтало об украинских школах и собственном государственном языке.

Вообще отсылки к мечтаниям населения, среди которых не проводились никаких опросов - постоянный прием на этом уроке. Выше уже приводились слова о всенародной ненависти к императорам. Позже будет о "единогласной" поддержке создания УНР.

Большевики в Киеве

После отречения царя Николая Второго, в Киеве провозгласили создание Центральной рады, во главе которой встал Михаил Грушевский.

"Уставший от имперской неволи украинский народ единогласно поддержал украинскую Центральную раду", - заявили Элла Сытник. Отметим, что ЦР никем не избиралась. И единогласность - вопрос крайне спорный.

Но тут появляются большевики, которые "в декабре 1917 года объявили Украине войну и начали вторжение на территорию Украины".

Вторжение иллюстрировалось картиной Кустодиева "Большевик". Учитель объяснила смысл полотна: большевики едва ли не топчут народные массы и люди для них - мелочь.

Без всякого объяснения - как - было констатировано, что большевистская армия оказалась под Киевом и сжато рассказана история студентов под Крутами. Далее большевики берут Киев и все вокруг грабят и мародерствуют.

Это мародерство и террор учительница проиллюстрировала картиной российского художника Ивана Владимирова "Взятие Зимнего".

После поражения "визвольных змагань" Украина снова попадает в состав других государств. О Польше и Чехословакии, которые забрали часть территорий, учитель говорит более-менее нейтрально. А о советской части - с мрачной интонацией. На карте этот учаток обведен жирно-красным цветом - "как приговором", говорит Элла Сытник.

Это было уже завершение украинской революции - так трактует школьная программа. И завершение собственно урока.

Закономерный вопрос: а как же Голодомор? Ведь он был заявлен в теме занятия?

Отметим, что про это событие учитель не сказала ни слова. Просто в конце ролика пустили видео под печальную музыку и стих украинского современного поэта Анатолия Матвийчука "Три колоска".

Видимо, это был образ того, что Советы, захватившие Украину, начали немедленно морить голодом Украину.

Хотя между этими событиями - 1921 годом и голодом 1932-33-годов - прошло 11 лет. Но о них, а также о причинах голода не было сказано не слова.