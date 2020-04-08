Мэр Фастова (Киевская область) Михаил Нетяжук предложил наказывать нарушителей карантина не штрафами, а копанием могил. К такой мысли он пришел, когда возвращался с похорон умершей от коронавируса местной жительницы и встречал нарушающих карантин горожан. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

"Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые порой нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразно было бы, наверное, не штрафовать (их деньги на самом деле городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительно", - заявил Нетяжук.

Также он посетовал, что такая форма наказания в законодательстве не предусмотрена и пообещал усилить контроль за соблюдение карантина

"Кто не соблюдает требования - будет жестко наказан. И потом не обижайтесь. Из-за одного равнодушного не должны рисковать все", - подчеркнул мэр Фастова.

По последним данным, в Украине количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 1668. За сутки выявлено 206 новых случаев заражения. 52 заболевших скончалось. 35 пациентов выздоровели.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре для жертв коронавируса выкопали уже 600 могил и купили 1000 мешков для тел.

Также мы сообщали, что появилось видео сотен могил, которые выкопали в Днепре для будущих жертв коронавируса.