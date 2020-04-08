Вечером во вторник, 7 апреля, из аэропорта в Борисполе в Израиль отправился Boeing 787-9 Dreamliner с грузом в 600 тыс. яиц. Общий вес продуктового груза составил 45 тонн. Эти яйца поступят на прилавки магазинов в Израиле из-за дефицита во время Песаха.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Накануне Пасхи в Израиле возник дефицит куриных яиц. В течение последних двух недель израильтяне сообщали о дефиците яиц по всей стране, кроме того, в магазинах разрешали покупателям приобретать яйца только в ограниченных количествах.

Чтобы удовлетворить спрос, в страну были направлены три самолета, каждый из которых перевозил 45 тонн хрупкого груза. Они уже доставили из Европы около 1,8 миллиона яиц. Еще два самолета, как ожидается, прибудут на следующей неделе. В общей сложности три миллиона яиц будут доставлены в страну.

Пять задействованных самолетов 787 Dreamliner эксплуатируются национальным перевозчиком El Al, и для того, чтобы максимально эффективно использовать имеющееся пространство, ящики с яйцами были привязаны к пассажирским сиденьям, в том числе в бизнес-классе. Ящики также загружались в грузовые отсеки самолетов.

אל על: כ-3 מיליון ביצים בדרך לישראל, בטיסות שינחתו לאורך היום מחר ובהמשך השבוע. מדובר ב-2 טיסות מליסבון פורטוגל ו-3 טיסות מקייב אוקראינה, כשעל כל אחת 45 טון ביצים@N12News

קרדיט: דוברות אל על pic.twitter.com/p4dYGzV4wc — Carmel Libman כרמל ליבמן (@libman_carmel) April 6, 2020

Кроме того, из Лиссабона в Тель-Авив прилетели еще два самолета с аналогичным грузом.

Ранее "Страна" писала, что Киев направил в Рим самолет с 5 000 литров жидкого антисептика для итальянских медиков.

Также мы рассказывали, что США перехватили партию оплаченных респираторов для Германии. Берлин назвал американцев "современными пиратами".