На Пасху, 19 апреля, в Украине закроются магазины сети "Ашан". Всего это 26 супермаркетов в девяти городах страны.

О соответствующем решении пресс-служба компании сообщила в Facebook.

"19 апреля все магазины "Ашан" будут закрыты. Все остальные дни - работаем без изменений. Спасибо всем клиентам за понимание!" - сказано в заявлении.

Руководство компании отмечает, что таким образом команде "Ашан", которая насчитывает около 6 тысяч человек провести праздник дома.

Скриншот: Facebook/ Ашан

Напомним, ранее сообщалось, что пасхальные богослужения в Украине покажут по телевидению. Украинцев призывают воздержаться от походов в церковь.

Кроме того, в Офисе президента сообщили, что по прогнозам пик коронавируса в Украине будет на Пасху.