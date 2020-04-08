"Ашан" объявил о закрытии всех своих магазинов в Украине в день Пасхи
На Пасху, 19 апреля, в Украине закроются магазины сети "Ашан". Всего это 26 супермаркетов в девяти городах страны.
О соответствующем решении пресс-служба компании сообщила в Facebook.
"19 апреля все магазины "Ашан" будут закрыты. Все остальные дни - работаем без изменений. Спасибо всем клиентам за понимание!" - сказано в заявлении.
Руководство компании отмечает, что таким образом команде "Ашан", которая насчитывает около 6 тысяч человек провести праздник дома.
Скриншот: Facebook/ Ашан
Напомним, ранее сообщалось, что пасхальные богослужения в Украине покажут по телевидению. Украинцев призывают воздержаться от походов в церковь.
Кроме того, в Офисе президента сообщили, что по прогнозам пик коронавируса в Украине будет на Пасху.
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