Не целовать покойника и соблюдать дистанцию. В Минздраве рассказали, как правильно хоронить умерших от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества умерших от коронавируса Covid-19 опубликовало рекомендации, которых следует придерживаться при проведении ритуальных обрядов.
Об этом говорится в сообщении МОЗ на странице в Facebook в среду, 8 апреля.
Так, ведомство призывает придерживаться следующих рекомендаций во время похорон:
- не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
- не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
- им запрещено целовать тело умершего лица из-за риска инфицирования;
- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствующих при погребении.
Скриншот: Facebook/МОЗ
Напомним, по данным на утро 8 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек. Из них 52 случая оказались летальными. Выздоровели - 35 пациентов.
Ранее в Минздраве сообщили, что большинство умерших от Covid-19 украинцев имели проблемы с сердцем и были старше 50 лет.
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