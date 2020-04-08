МОЗ дал рекомендации по похоронам умерших от коронавируса. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества умерших от коронавируса Covid-19 опубликовало рекомендации, которых следует придерживаться при проведении ритуальных обрядов. 

Об этом говорится в сообщении МОЗ на странице в Facebook в среду, 8 апреля. 

Так, ведомство призывает придерживаться следующих рекомендаций во время похорон: 

  • не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров;
  • безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
  • им запрещено целовать тело умершего лица из-за риска инфицирования;
  • захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
  • органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствующих при погребении.

Скриншот: Facebook/МОЗ

Скриншот: Facebook/МОЗ

Напомним, по данным на утро 8 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек. Из них 52 случая оказались летальными. Выздоровели - 35 пациентов. 

Ранее в Минздраве сообщили, что большинство умерших от Covid-19 украинцев имели проблемы с сердцем и были старше 50 лет.

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