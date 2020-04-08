Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества умерших от коронавируса Covid-19 опубликовало рекомендации, которых следует придерживаться при проведении ритуальных обрядов.

Об этом говорится в сообщении МОЗ на странице в Facebook в среду, 8 апреля.

Так, ведомство призывает придерживаться следующих рекомендаций во время похорон:

не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

им запрещено целовать тело умершего лица из-за риска инфицирования;

захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствующих при погребении.

Скриншот: Facebook/МОЗ

Напомним, по данным на утро 8 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек. Из них 52 случая оказались летальными. Выздоровели - 35 пациентов.

Ранее в Минздраве сообщили, что большинство умерших от Covid-19 украинцев имели проблемы с сердцем и были старше 50 лет.