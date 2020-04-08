Подозреваемый в избиении ветерана АТО депутат Илья Кива считает, что действия Офиса Генпрокурора в отношении него являются неправомерными.

Об этом нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявил в комментарии "Стране".

"Нет, конечно, я не считаю себя подозреваемым. Была попытка вручить подозрение, нарушив при этом закон. Мы уже подали соответствующий иск в суд, где обжалуем эти попытки, показав всей Украине идиотизм, непрофессионализм и преступность нынешней власти", - сказал Киева

Напомним, что в январе этого года депутат Илья Кива в ресторане в центре Киева подрался с атошником Михаилом Майманом. Нардеп утверждал, что Майман до этого угрожал ему в Facebook. После этого уже бывший Генпрокурор Руслан Рябошапка открыл дело против Кивы.

В среду, 8 апреля, что Офис Генпрокурора сообщил депутату Верховной Рады Илье Киве о подозрении по делу о драке с Михаилом Майманом. При этом депутата вызывали к следователю еще 6 апреля, однако он не пришел к нему и не уведомил прокурора и следователя. В свою очередь в "Оппоплатформе" отреагировали на подозрение Киве и заявили о давлении на оппозицию со стороны власти.