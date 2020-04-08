Пенсионерам и получателям социальной помощи подготовили новую схему выплат и оплаты коммуналки в период карантина.

Кабмин на своем заседании в среду, 8 апреля, принял постановление "О развитии социальных сервисов для некоторых социальных групп населения".

В нем прописан эксперимент, который должен приучить граждан платить за коммуналку дистанционно. Плюс — новый алгоритм доставки пенсий и социальной помощи.

Напомним: с введением карантина коммунальщики призвали людей оплачивать платежки онлайн — через электронные кабинеты на сайтах предприятий.

Но многие пенсионеры продолжают платить как и раньше — идут с квитанциями в "Общадбанк" или на "Укрпочту". Точно так же многим приходится получать пенсии — карточки пока есть далеко не у всех пенсионеров.

"Страна" уже писала об огромных очередях за пенсиями и на оплату коммуналки. В условиях эпидемии они могут быть опасными для пожилых людей, попадающих в группу риска.

Нацбанк своим письмом уже дал поручение банкам по максимуму перевести выплату пенсий на карточки. Но пока этот процесс идет медленно.

Как указано в пояснительной записке к проекту, его принятие позволит создать более безопасную схему получения пенсий и социальных выплат, а также оплаты за коммуналку и других безналичных расчетов.

В Украине запускается экспериментальный проект по "приучению" пенсионеров и получателей социальной помощи платить онлайн. Он продлиться до конца 2020 года, то есть, даже после окончания карантина.

В его рамках уже до 10 апреля местные власти совместно с "Укрпочтой" должны запустить информационную платформу "Допомога поруч". В ней соберут данные об всех гражданах, которые получают выплаты или потенциально в них нуждаются (пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми и др.). Также в ней будут размещать информацию о доступных к заказу продуктах питания, бытовой химии и прочего.

Банкам поручено создать условия для свободного снятия налички получателями пенсий и соцвыплат, а также установить больше платежных терминалов в розничной сети для онлайн-оплат.

Но главные изменения — по "Укрпочте".

По желанию пенсионеров "Укрпочта" должна будет обеспечить доставку на дом как наличных пенсий, которые идут через почтовую систему, так и пенсий, которые люди получают на безналичные счета в банках.

Последние операции должны оформляться как почтовый перевод с доставкой на дом. В проекте не указано, будет ли подобная услуга платной для получателей.

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский на своей странице в Facebook написал, что только за последние две недели к ним обратилось больше 3 тысяч пенсионеров, которые хотят вернуться из банков на "Укрпочту".

Почтальоны и социальные работники также должны будут помогать пенсионерам платить коммуналку онлайн.

"Укрпочте" также разрешат проводить безналичные расчеты по своим сопутствующим товарам без кассовых аппаратов — путем внесения данных в расчетные книги и книги учета расчетных операций (так как РРО есть далеко не во всех почтовых отделениях страны). Таким образом, почтальоны смогут продавать товары по безналу даже в глухих селах.

На днях министр инфраструктуры Владислав Криклий уже анонсировал эти услуги "Укрпочты" (доставку пенсий и товаров на дом). И заявил — они будут бесплатными для получателей.

Но среди самих почтальонов уже зреет бунт. Люди не хотят брать на себя дополнительные обязанности (и риски) без соответствующих доплат.

"Еще в один дом и трижды ходить. Сначала пенсию неси, потом субсидию, потом тысячу гривен (доплату к пенсиям ниже 5 тысяч гривен, которую обещали в апреле — Ред), — пишет в соцсетях почтальон Мария Кимакович.

Ее коллега Людмила Присяжнюк в шутку добавила: "И колбасу забыли", напоминая, что, кроме денег, почтальонам придется разносить по домам еще и товары. Причем, ранее они получали до 7% от их продажи, а сейчас, получается, нужно будет носить бесплатно.

"Чтобы тарифицировать эти услуги, нужно рассчитать их себестоимость, чего пока на "Укрпочте" не сделано. Но не исключено, что впоследствие предприятие попросит у государства доплатить за новые услуги, как в своей время было с доставкой пенсий, на которую только в прошлом году правительство Гончарук добавило почти миллиард", — рассказал экс-топ-менеджер "Укрпочты" Николай Черный.

Пенсионный фонд должен в течение месяца наполнить Реестр застрахованных лиц всеми данными о пенсионерах, включая мобильные телефоны и адреса. А также сообщить пенсионерам о новых услугах. Как будут защищать эти персональные данные и есть ли гарантии, что не будет их утечки, в постановлении не указано. Также остаются вопросы по безопасности массовых доставок пенсий на дом. Игорь Смилянский приводит в пример Италию, но так почтальонов сопровождают полицейские. Обеспечат ли у нас такое сопровождение или же почтальоны должны будут разносить деньги на свой страх и риск - пока неясно.

Непонятно также как будет справляться "Укрпочта" с повышенной нагрузкой. Уже сейчас к ее работе есть претензии. Игорю Смилянскому в соцсетях люди жалуются, что их услуга по доставке карточных переводов на дом "З картки - додому" дает сбой.

"Я у вас на странице прочитала о чудесной такой услуге "з картки- додому" и решила помочь маме, отправила ей немного, только 500 гривен на первый раз. И как вы думаете? Где эти деньги? А эти деньги исчезли без следа, в каком-то далеком беспробудном "где-то". Пока я сама склоняюсь такую услугу и такие действия Укрпочты считать мошенническими", - пишет известная блогер и писатель Татуся Бо.