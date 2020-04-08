Народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал со своими комментариями новый проект изменений в государственный бюджет Украины от правительства Дениса Шмыгаля. Это - уже третий проект бюджета, который переписывают из-за кризиса и эпидемии коронавируса.

Текст с правками появился в Telegram-канале нардепа.

По данным Гончаренко, 30,7 млрд грн забирают из Фонда борьбы с Коронавирусная инфекцией, остается 66 млрд 342 млн. Из этих денег 15,8 млрд грн отправляют на Министерство здравоохранения и 10,6 млрд грн на выплаты пенсий. На 7 млн ​​грн больше получит Офис президента, 1 млрд добавляют судебной системе, 4,9 млрд получает Фонд регионального развития.

Кроме того, 70 миллионов получают антикоррупционные структуры Украины. Аграрии теряют 1,5 млрд помощи для сельхозпроизводителей.

Средства на культуру, образование, науку, спорт:

+150 млн грн добавляют Украинскому культурному фонду.

+50 млн грн недополучит Институт Книги.

+100 млн грн для Министерства молодежи на спорта.

+300 млн грн для Национальной академии наук.

+50 млн грн на патриотическое кино.

+500 млн грн дополучит школа.

Он отметил, что власти учли многие из пожеланий партии Порошенко.

"Важно то, что Кабмин учел большинство наших требований (наш альтернативный проект изменений в бюджет был единственным поданным от депутатов): финансирование культуры, инфраструктуры, школы. В неполном объеме, но все же лучше чем ничего", - написал нардеп.

Скриншот: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Telegram-канал "Политика Страны" отмечает, что деньги на помощь культуре и украинской науке, а также Офису президента и антикоррупционным органам выделили в ущерб другим структурам - медикам, аграрному бизнесу и тем, кто пострадал от карантина.

"Нардеп от Евросолидарности Порошенко Алексей Гончаренко опубликовал со своими комментариями новый (уже третий) проект изменений в бюджет от правительства Шмыгаля.

Отметил, что власти учли многие из пожеланий партии Порошенко.

Оставили деньги на "патриотическое кино", на Украинский культурный фонд и на прочие сильно "нужные" в момент эпидемии коронавируса траты, которые отстаивали порошенковцы.

Зато на 30 миллиардов снизили фонд борьбы с коронавирусом. На 1,5 млрд - поддержку аграриям.

При этом накинули денег Офису президента и антикоррупционным органам.

В общем, когда будут жаловаться, что государство никак не помогает людям и бизнесу, который пострадал от объявленного властями карантина. Говорить, что не хватает денег медикам на борьбу с коронавирусом - можно говорить: благодаря стараниям партии Порошенко, под которую прогнулось правительство, деньги ушли на "патриотическое кино" и прочие подобные траты", - говорится в сообщении канала.

Ранее "Страна" писала, что Шмыгаль опубликовал новые предложения Кабмина по изменению бюджета-2020.

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