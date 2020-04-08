В четверг, 9 апреля, погоду в Украине будет определять антициклон Loris, поэтому во всех регионах будет сухо и солнечно. А уже в пятницу к стране приблизится холодный атмосферный фронт - наступит небольшое похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вот уже и появились первые двадцатки среди градусов, следовательно, апрель окончательно победил. Какая бы ни была еще прохладная ночь. 9 апреля погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях", - написала Диденко.

По словам синоптика, в четверг ветер будет юго-западным, небольшим, максимум умеренным. Температура воздуха ближайшей ночью составит +3...+9 градусов, днем 9 апреля ​​достигнет +15...+22 градусов. В Киеве четверг ожидается солнечным, сухим, с прохладной ночью, +4...+7 градусов. Днем в столице до +20 градусов.

Наталья Диденко рассказала, что 10 апреля к Украине приблизится холодный атмосферный фронт, который привлечет с собой дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях. Затем снова потеплеет, а 14 - 15 апреля возможны дожди и дальнейшее снижение температуры воздуха. Но с 16 апреля прогнозируется очередное потепление.

"Такая синоптическая ситуация "круть-верть" может сделать и с нашими головами такой же "круть-верть", будьте к этому готовы. У нас и так есть чем сокрушаться, поэтому не увлекайтесь медийными страшилками, читайте авторитетных людей, пойдите полейте цветы, потому что дождь, хоть и будет, но вряд ли компенсирует недостаток влаги, запишите на диктофон, как храпит кот, пополните запас таблеток от головы и смело идите на свежий, или у кого какой, воздух", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" писала о том, сколько дней в Украине продержится 20-градусное тепло.