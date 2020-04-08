Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки отчислений из государственного бюджета в пользу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Американский президент также обвинил международную организацию в усугублении ситуации с коронавирусом.

С таким заявлением Трамп выступил на брифинге в ночь на среду, 8 апреля, пишет The New York Times.

"Они (ВОЗ - Ред.) ошибались во многих вещах. И у них было много информации на раннем этапе (эпидемии коронавируса - Ред.), и они не хотели ею делиться. Они были слишком ориентированы на Китай", - заявил Трамп, подразумевая, что ВОЗ поддержала попытки Пекина минимизировать масштабы вспышки при помощи жестких мер карантина.

"Они неправильно информировали о коронавирусе. Они прозевали вспышку (пандемии - Ред.). Они опоздали на несколько месяцев... Поэтому мы будем очень внимательно следить за всем этим и собираемся удержать деньги, предназначенные для ВОЗ", - добавил президент США.

Однако спустя некоторое время Трамп уточнил, что имел в виду "изучить возможность" остановки выплат.

Стоит отметить, что в своем последнем предложении по бюджету в феврале администрация Трампа просила сократить американский вклад в ВОЗ с примерно $122,6 млн. до $57,9 миллионов, то есть более чем наполовину.

Напомним, что за прошлые сутки, 7 апреля, в США от коронавируса умерли 1 970 человек, это наивысший показатель с момента начала в стране эпидемии Covid-19.

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