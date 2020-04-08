Еще одна история с нашими земляками, застрявшими за границей из-за пандемии коронавируса, завершилась благополучно. Сегодня, 8 апреля, группа украинских туристов наконец-то вылетела в Киев из Непала.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем Twitter.

"Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", - написал наш дипломат.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что 30 тысяч украинцев вернулись из-за рубежа в страну после вспышки пандемии коронавируса.

Так же мы рассказывали, что Польша организовала эвакуацию 40 украинцев из Перу.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как планета и Украина сражаются с Сovid-19.