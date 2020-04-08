В Киеве запустили сайт для моральной поддержки граждан во время карантина из-за коронавируса. Создал ее мониторинговый центр Киева по противодействию Covid-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга в среду.

"Хочу сообщить и том, что наш мониторинговых центр по противодействию Covid-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки. Это бесплатный ресурс для киевлян, и в первую очередь для тех, кому необходима эмоционально-психологическая помощь", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что консультации предоставляют специалисты, тренеры образовательного хаба Киева. На сайте moncenter.eduhub.in.ua можно получить персональные консультации не выходя из дому.

"20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами", - подчеркнул Кличко.

По его словам, на сайте есть разные онлайн-курсы, также на платформе есть возможность проводить спортивные онлайн-тренировки, осуществить виртуальные экскурсии лучшими музеями столицы.

Видео: YouTube/Віталій Кличко

Напомним, что мэрия Киева разорвала 65-милионный договор на покупку сотен антикоронавирусных камер.

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