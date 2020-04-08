В ходе заседания Кабинета министров в среду, 8 апреля, между главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александром Новиковым и главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым возник конфликт.

Новиков предложил уточнить полномочия общественного совета при НАПК. При этом дать возможность его членам получать зарплаты из средств иностранной технической помощи.

Аваков категорически возразил против того, чтобы иностранцы платили зарплаты членам общественных советов.

При этом Новиков считает, что в таком финансировании нет нарушения законов, а есть лишь желание сэкономить деньги из бюджета.

"Независимостью торговать нельзя. Мы не можем позволить, чтобы иностранцы контролировали государственные структуры через членов общественного совета", - возразил глава МВД.

Премьер-министр Денис Шмыгаль встал на сторону Авакова. "Члены общественного совета не могут финансироваться иностранцами", - сказал он.

В результате пункт об иностранном финансировании членов общественного совета вычеркнули.

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, в ходе заседания правительства премьер Шмыгаль опроверг отмену карантина в апреле, его продлят до мая.