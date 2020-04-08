Голливудская свадьба 50-летней певицы Дженнифер Лопес и 44-летнего бейсболиста Алекса Родригеса снова переносится на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Звездная пара планировала провести бракосочетание этим летом. Как пишет британский таблоид Daily Mail, звезда на днях дала онлайн-интервью Эллен Дедженерес, где и призналась, что не знает, когда они с Алексом станут мужем и женой.

"Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет относительно дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать", – рассказала Лопес.

Дженнифер и Алекс, фото: instagram.com

Дженнифер также рассказала, чем занимается во время самоизоляции в особняке в Майями (США). Оказалось, что певица практикует свои учительские навыки. Ее 12-летние близнецы Макс и Эмма учатся дистанционно, а звездная мама помогает им делать уроки.

"Если быть честной, я порой вообще не знаю, как сделать то или иное задание. Дети изучают какую-то совершенно новую математику. В половине случаев приходится искать объяснение слова в словаре! Это, конечно, тот еще опыт", - призналась звезда.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой и сыном Максом, фото: instagram.com

Напомним, что Дженнифер и Алекс начали встречаться весной 2017-го, а в марте прошлого года Родригес сделал актрисе предложение руки и сердца.

Как писала уже "Страна", беременная американская певица Кэти Перри и ее парень актер Орландо Блум тоже переносят свадьбу. Причина - коронавирус, который стремительно распространяется по миру.