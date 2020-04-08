Кабмин предлагает Верховной Раде предоставить правительству право временно запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу в период карантина. Такой законопроект одобрен сегодня на заедании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, при отсутствии оснований для госпитализации лиц, у которых подозревают инфекционную болезнь либо контактирование с зараженным опасной инфекцией, они должны предоставлять согласие на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий, в том числе и согласие на самоизоляцию или изоляцию на срок, определенный медиками.

Ткже законопроект определяет, что при пересечении границы люди, которые посещали регионы, где зафиксированы особо опасные инфекции, считаются контактными с больными и после предоставления согласия на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий их будут направлять в специализированные учреждения на срок, которые определяет врач. Исключение составят сотрудники дипломатических и консульских учреждений, представители официальных миссий, представители организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажа воздушных и морских судов, члены поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с заболевшим особо опасной инфекционной болезнью.

Также среди прочего, законопроект предусматривает, что лица, нарушающие карантин будут нести ответственность в соответствии с законом Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского считают, что говорить о смягчении карантинных мер в Украине пока рано.

Также мы сообщали, что премьер Шмыгаль опроверг отмену карантина в апреле и заявил, что его продлят до мая.