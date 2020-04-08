Кабмин хочет получить право запрещать укаинцам выезд за границу
Кабмин предлагает Верховной Раде предоставить правительству право временно запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу в период карантина. Такой законопроект одобрен сегодня на заедании правительства, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно документу, при отсутствии оснований для госпитализации лиц, у которых подозревают инфекционную болезнь либо контактирование с зараженным опасной инфекцией, они должны предоставлять согласие на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий, в том числе и согласие на самоизоляцию или изоляцию на срок, определенный медиками.
Ткже законопроект определяет, что при пересечении границы люди, которые посещали регионы, где зафиксированы особо опасные инфекции, считаются контактными с больными и после предоставления согласия на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий их будут направлять в специализированные учреждения на срок, которые определяет врач. Исключение составят сотрудники дипломатических и консульских учреждений, представители официальных миссий, представители организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажа воздушных и морских судов, члены поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с заболевшим особо опасной инфекционной болезнью.
Также среди прочего, законопроект предусматривает, что лица, нарушающие карантин будут нести ответственность в соответствии с законом Украины.
Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского считают, что говорить о смягчении карантинных мер в Украине пока рано.
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