Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал фейком информацию о снятии карантина с 14 апреля. Он сказал, что, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

Об этом глава правительства сообщил во время совещания Кабмина 8 апреля.

А в мае, если эпидемия пойдёт на спад, экономику, по словам Шмыгаля, будут постепенно запускать по отдельному плану, о котором сообщат позже.

"На протяжении апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен. Он будет действовать до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая", - сказал Шмыгаль.

О том, что новость о завершении карантина в апреле являлась фейковой, свидетельствовало и то, что она была буквально слово в слово списана с сообщения о постепенной отмене ограничений в Австрии, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, "Страна" разбиралась, почему Австрия первой в Европе начала снимать ограничения по карантину.

Также мы писали, что в Офисе Зеленского заявили: говорить о смягчении карантинных мер в Украине пока рано.